Москва, , 09:24 — REGNUM Требование Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России к суду заменить блогеру Навальному наказание с условного на реальное является обоснованным и законным, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что основанием для внесения в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, явилось противоправное поведение блогера.

«Данное представление признано законным и обоснованным. С учётом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», — сообщили в пресс-службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСИН попросила о замене Навальному условного наказания на реальное из-за систематических нарушений условий контроля.

По мнению председателя Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князева, основной причиной отмены условного осуждения Навальному и направления осужденного для отбывания назначенного приговором наказания является систематическое невыполнение им возложенных на него обязанностей, часто сопровождаемое тем, что осужденный скрывается от контроля и место его нахождения неизвестно.

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