Челябинск, , 09:23 — REGNUM В Челябинске чиновница регионального минздрава отдана под суд. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дело расследовали в Центральном районе Челябинска. По данным следствия, в декабре 2020 года гражданка получила 512 тыс. рублей. Эти деньги ей якобы дал территориальный коммерческий менеджер крупной компании, который хотел получить сведения о количестве пациентов со спинальной мышечной атрофией и нуждающихся в препарате «Нусинерсен» («Спинраза»), а также их персональные данные.

Обвиняемая была задержана полицейскими после получения взятки. Чиновница целиком признала за собой вину. Её имущество на сумму более 4,6 млн рублей арестовано.