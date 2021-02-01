Барнаул, , 09:23 — REGNUM Алтайский край в рамках прививочной кампании от коронавируса дополнительно получит порядка 15 тысяч доз вакцины. Также в последних числах января в регион поступило 7160 комплектов для вакцинации. Препараты уже распределены между медучреждениями, сообщила алтайский министр здравоохранения Дмитрий Попов. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце прошедшей недели алтайский минздрав изъявил известил о дефиците вакцины от COVID-19: вакцинация против коронавируса в мобильном комплексе на пл. Сахарова в Барнауле временно приостановлена.

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Тем временем, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 1 февраля общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1970 человек, причём 43 из них добавились в сводку за прошедшие выходные дни (30−31 января).

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