Санкт-Петербург, , 09:25 — REGNUM В последний месяц зимы в Санкт-Петербург пришла так называемая скандинавская зима — погода с небольшим минусом и умеренным снегом. Об этом 1 февраля сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Зимний Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, метеорологические условия в первый день второго месяца 2021 года в Северной столице будет определять тыловая часть циклона с центром над северо-востоком Европейской России.

«Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, временами снег», — уточнил он.

Температура воздуха составит −1…−3 градуса, по Ленинградской области −1…−6 градусов. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В свою очередь ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что 1 февраля в городе на Неве и в области ожидается умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью −4…−6 градусов, днем −2…−4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.