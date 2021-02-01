Москва, , 09:22 — REGNUM Иностранная вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в России, однако в том случае, если она будет признана эффективной и безопасной. Об этом в интервью российским журналистам заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Если тот или иной препарат будет признан эффективным и безопасным, он может появиться на нашем рынке», — сказал Медведев.

По его словам, на сегодняшний день ключевая задача состоит в выпуске отечественных вакцин и достижении необходимых показателей по числу выпущенных препаратов.

Медведев отметил, что зарубежные вакцины России «ещё никто не предлагает особо, потому что каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, хочет провакцинировать свое население». При этом, по его словам, определённые шаги в этом направлении есть и представители Китая уже вышли на Россию с предложением своей вакцины.