Москва, , 09:23 — REGNUM Передача тральщика «Петр Ильичев» Тихоокеанскому флоту ВМФ РФ намечена на лето текущего года. Об этом 1 февраля сообщается в материале газеты «Красная звезда».

«Передача тральщика флоту России на Тихом океане запланирована на лето 2021 года», — говорится в статье издания.

Также уточняется, что спуск корабля на воду запланирован на февраль и отмечается, что борту тральщика будут размещены подводные беспилотные аппараты, могущие обнаруживать все типы боеприпасов при любых гидрологических и погодных условиях.

Кроме того, указывается, что на большой глубине объекты будут искать система уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ».

"Она состоит из телеуправляемого подводного аппарата, способного выявлять подозрительные объекты в радиусе 500 м и на глубине до 300 м, а также подводных роботов», — поясняется в материале газеты.

Отметим, тральщик «Петр Ильичев», который стал пятым серийным (шестым по счету) кораблем проекта 12 700 «Александрит», заложили в июле 2018 года.