Екатеринбург, 1 февраля 2021, 09:25 — REGNUM Возможность строительства веерного депо Свердловской железной дороги в екатеринбургском парке Маяковского рассмотрят в городской думе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе представительного органа власти.
Депо намерены построить в рамках модернизации детской железной дороги, которая работает в парке. Строительством депо планирует заняться РЖД.
Вопрос рассмотрят на профильной комиссии гордумы по городскому хозяйству. Также парламентарии изучат, как идёт подготовка проекта планировки парка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в парке Маяковского организовали большой каток для горожан.
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