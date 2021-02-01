Элиста, , 09:20 — REGNUM В Республике Калмыкия 12 февраля объявлен выходным днём по случаю национального праздника Цаган Сар — национального праздника весны. Об этом говорится в документе за подписью главы республики Бату Хасикова.

«Объявить 12 февраля 2021 года Днём национального праздника «Цаган Сар», — сказано в указе.

Национальный праздник Цаган Cap предвещает начало весны. По традиции, в преддверии праздника принято готовить борцоки. В день встречи весны жители республики варят калмыцкий чай, дарят друг другу подарки.