Улан-Удэ, , 09:18 — REGNUM В Бурятии по ситуации на 1 февраля 2021 года от COVID-19 вакцинировано 14 850 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, прививки жителям ставят в 35 пунктах вакцинации.

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По словам министра здравоохранения республики Евгении Лудуповой, в большинстве районов уже полностью израсходовали поступившие вакцины «Спутник V». При этом число желающих превышает запас доз.

«Остаток доз на утро, 1 февраля составил 4 886 вакцин. Большинство районов полностью израсходовали распределенную вакцину Гам-Ковид-Вак, ожидаем поставку предварительно в четверг», — отметила она.

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