Уфа, , 09:20 — REGNUM 165 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 1 февраля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в республике всего было выявлено 24 412 случая заражения этой инфекцией. При этом темп прироста составляет менее одного процента. Справились с вирусом 18 441 человек, в том числе 101 человек за минувшие 24 часа.

На лечении в больницах находятся 414 пациентов, при этом 57 человек лечатся в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Забелин отметил, что в регионе ведут работу по уменьшению числа инфекционных коек, которые были оборудованы в больницах республики: с 1 февраля вернется к приему плановых пациентов больница скорой медицинской помощи в Уфе. В РКБ им. Куватова прекращен прием пациентов: это медучреждение готовится к перепрофилированию для плановой работы. Также закрыты инфекционные центры в городах Октябрьский и Салават.

В настоящее время в Башкирии развернуты 6323 инфекционные койки, при этом заняты лишь 65% таких коек.

Забелин подчеркнул, что если понадобится, то снова развернуть инфекционные койки в республике смогут в течение 24−48 часов.

Он также отметил, что в ближайшее время в республику поступит еще 14 тысяч доз вакцины против COVID-19.

Всего на текущий момент Башкирия получила 20 142 дозы такой вакцины. При этом первый ее компонент получили около 14 тысяч жителей республики.

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