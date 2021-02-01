Владивосток, , 09:18 — REGNUM У жителей Приморья, входящих в федеральный регистр льготников, с 1 февраля на 4,9% увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Всего выплаты положены 128 тыс. приморцев: 110 тыс. инвалидов, 17 тыс. ветеранов и тысячи гражданам, подвергшимся воздействию радиации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Размер ЕДВ устанавливается для каждой категории граждан отдельно и колеблется от 1,1 тыс. рублей до 4,6 тыс.

Набор социальных услуг также проиндексирован с 1 февраля и составляет 1,2 тыс. рублей в месяц.

С учетом уровня инфляции размер ежемесячной денежной компенсации предусмотренной Федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» установлен в размере 1,4 тыс. рублей. Ежегодная денежная выплата почетным донорам в 2020 году определена в 15,1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕДВ для ветеранов боевых действий составит 3212 рублей, для инвалидов I группы — 4087 рублей, инвалидов II группы — 2919 рублей, инвалидов III группы — 2336 рублей, для детей-инвалидов — 2919 рублей.