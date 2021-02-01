Найроби, , 09:13 — REGNUM В Кении планируют закупить 11 миллионов доз вакцин от COVID-19 в дополнение к уже заказанным 24 миллионам. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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По информации журналистов агентства, дополнительные вакцины закупят, чтобы реализовать план по вакцинации 16 миллионов человек к июню следующего года. Дополнительные дозы вакцин будут приобретены через орган по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза. В случае необходимости страна будет получать поставки напрямую от производителей.

«Цель состоит в том, чтобы вакцинировать 16 миллионов человек против COVID-19 к июню следующего года», — заявила высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения Кении Мерси Мванганги на пресс-конференции.

«Если появятся новые вакцины… тогда эта цель может измениться», — добавила она.

В первую очередь будут вакцинировать медицинских работников, в частности ответственных за уход за ковид-пациентами на дому, а также сотрудников Службы безопасности и иммиграции.

По мере того, как более богатые страны активно проводят массовые кампании иммунизации, только в нескольких странах на африканском континенте начали предлагать населению вакцины от COVID-19. Ранее в Африканском союзе сообщили о получении еще 400 миллионов доз вакцины AstraZeneca в рамках кампании по иммунизации 60% населения континента в течение трехлетнего периода.

Мванганги заявила, что во втором этапе вакцинации будет привито 9,7 миллионов человек, включая всех тех, кто старше 50 лет и тех, кто старше 18 лет с сопутствующими заболеваниями. Второй этап вакцинации в Кении будут проходить с июля этого года по июнь следующего.

Ранее в этом месяце министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве заявил, что Кения заказала 24 миллиона доз вакцины COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca, которые, как ожидается, начнет поступать во вторую неделю февраля.