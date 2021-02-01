Кызыл, , 08:59 — REGNUM Следователи в Туве расследуют уголовное дело по факту халатности чиновников, в результате чего дети-сироты годами не могут получить жильё. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, ежегодно в региональный бюджет из федерального бюджета поступают субсидии на эти цели.

Новая квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на поступление значительных средств для решения жилищной проблемы, государственные контракты, заключенные в 2015—2018 гг., предметом которых является строительство жилых помещений для детей-сирот, в полном объеме до настоящего времени не исполнены, целевые показатели государственных программ не достигнуты, дети-сироты жильем в полной мере не обеспечены», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени в регионе не обеспечены жильём почти 3,5 тыс. сирот. Следователи, как отмечается, продолжают работу по установлению личностей, а также признанию их потерпевшими.

В связи с этим СК просит откликнуться граждан из категории детей-сирот, так и не получивших положенные им по закону квартиры.