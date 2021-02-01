Красноярск, , 08:56 — REGNUM С начала 2021 года в Красноярске за несоблюдение масочного режима с линии сняли почти 40 автобусов. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в мэрии Красноярска.

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В столице Красноярского края продолжаются ежедневные проверки соблюдения масочного режима. В январе специалисты городского департамента транспорта провели 30 рейдов, проверив 289 транспортных средств.

По словам замруководителя департамента транспорта Игоря Манченко, большинство пассажиров использует средства индивидуальной защиты в городском транспорте. Однако есть и нарушители.

«Только с начала января с линии сняли 39 автобусов за нарушение масочного режима», — подчеркнул Манченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Хакасии водитель, не соблюдающий масочный режим, напал на проверяющего.

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