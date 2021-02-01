Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM Вакцина фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer станет доступна для жителей Казахстана со второй половины 2021 года. Об этом 1 февраля заявил главный государственный санитарный врач республики Ерлан Киясов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, с компанией Pfizer подписан меморандум и обсуждаются детали поставки. Вместе с тем компания не справляется с заявками на получение вакцины, отметил Киясов.

«Исполнение тех обязательств, которые компания взяла перед другими странами, сейчас под большим вопросом», — сказал главный санврач. Кроме того, хранение вакцины требует специальных холодильных установок, которые могут поддерживать 70 градусов ниже нуля.

Киясов сказал, что Казахстан должен воспользоваться теми шансами, которые есть, и начать вакцинацию как можно быстрее. «Вы же понимаете, что время работает против нас», — сказал санврач.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по вакцинации против коронавируса. Среди первых вакцину получили заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният и Ерлан Киясов.