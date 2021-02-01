Москва, 1 февраля 2021, 08:50 — REGNUM В Москве для больных COVID-19, которые проходят лечение на дому, врачи телемедицинского центра ежедневно проводят около 5 тысяч консультаций, сообщается на портале мэра столицы.
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Консультации врачи проводят в круглосуточном режиме, общаясь с пациентами с помощью видео‑ и аудиосвязи. Телемедицина позволяет обеспечить постоянный мониторинг состояния больного COVID-19.
В настоящий момент в центре работают около 200 врачей-специалистов, прошедшие дополнительное обучение для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве число жителей, которые уже получили первую часть вакцины от коронавирусной инфекции, приблизилось к 200 тысячам.
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