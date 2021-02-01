Пермь, , 08:48 — REGNUM В Академии игровых видов спорта Пермского края в 2021 году начало работу отделение регби. Оно рассчитано на 190 воспитанников, сообщает пресс-служба краевой администрации.

На подготовку регбистов в 2021 году выделят 11,3 млн рублей. Филиалы отделения появятся в поселке Ленинск Кудымкарского муниципального округа и в Краснокамске.

Сейчас в Перми проводятся тренировки 60 игроков. Одновременно проходит набор в группы начальной подготовки — для ребят предусмотрено 130 мест.

«Олимпийские игровые виды спорта должны развиваться в рамках краевых учреждений. Это дает правильную, сбалансированную поддержку спортсменов в соответствии со стандартами подготовки — обеспечение экипировкой, выездами, тренировочным процессом», — отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. Она подчеркнула, что для многих детей обучение в краевом учреждении дает возможность дальнейшего профессионального спортивного роста.

По словам губернатора Дмитрии Махонина, сегодня в крае есть потребность развития видов спорта, которые только набирают популярность среди юношей и девушек.

Добавим, Академия игровых видов спорта Пермского края создана осенью 2018 года по инициативе краевых властей. Сейчас в учреждении работают четыре отделения: футбол, хоккей, волейбол и регби.