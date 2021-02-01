Ульяновск, , 08:46 — REGNUM В Ульяновске расчистку реки Свияга планируется начать в 2021 году, всего будет расчищено 24 км. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области. Ранее предполагалось, что расчистка начнётся в 2022 году.

Руководитель ведомства Гульнара Рахматулина отмечает, что реабилитация Свияги предполагает глубокую очистку дна с изыманием иловых осадков, уборку растительности, частичное спрямление русла. По её словам, общий километраж работ составит 24 км.

Министр поясняет, что это снизит уровень грунтовых вод на прилегающих территориях, станет меньше оползней и жители четырёх посёлков (Вырыпаевка, Дачный, Мостовая и Сельдь) будут защищены от подтопления.

По расчётам властей, работы могут быть начаты во втором полугодии 2021 года. Средства на эти цели выделяются из федерального бюджета. Ранее предполагалось, что расчистка начнётся в 2022 году.

Работы будут проводиться в два этапа. На первом этапе до 1 апреля 2021 года планируется заключить контракт на проектирование расчистки русла у посёлка Вырыпаевка. Второй этап включает расчистку от территории ТЭЦ-1 до территории трёх других посёлков.

Отметим, вопрос расчистки русла Свияги поднял губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Димитровграде Ульяновской области планируется экологическая реабилитация трёх озёр, в том числе продолжится расчистка Чёрного озера, начатая в 2017 году. По оценке, на это потребуется 5 млн рублей.

Напомним, ранее в посёлке Мулловка Ульяновской области началась расчистка пруда Красотка, на что из резервного фонда правительства выделено 3 млн рублей.