Нур-Султан, , 08:38 — REGNUM В Казахстане смогут отказаться от ограничительных мер после вакцинации более половины населения республики. Об этом 1 февраля заявил главный государственный санитарный врач республики Ерлан Киясов, сообщает издание InformBuro.

«Если мы создадим иммунную прослойку населения хотя бы выше 50%, мы сможем наконец-то вернуться к нормальному социуму: без ограничений, без карантинов, без локдаунов», — сказал санврач. По его словам, до конца года планируется привить 6 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация против коронавируса. Одним из первых прививку получили Ерлан Киясов и заместитель министра здравоохранения Ажар Гиният.

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