Магас, , 08:38 — REGNUM В Ингушетии 31 января были проведены спецмероприятия по задержанию пособников бандитов. Силовики задержали троих человек, которые предположительно имеют отношение к убийству сотрудника Росгвардии. Все трое — жители республики, пишет «Интерфакс».

"В ходе спецмероприятий силовики задержали трех жителей республики: Адама Хашиева, Ислама Джандигова и его двоюродного брата Курейша Джандигова», — говорится в публикации.

По данным СМИ, трое задержанных жителей Ингушетии якобы оказывали помощь боевикам, ликвидированным в августе 2020 года неподалеку от селения Галашки. Они также были причастны к убийству росгвардейца Увайса Алиева. Пособники боевиков перевозили их на своих машинах, предоставляли им иную помощь, в том числе продуктами питания и денежными средствами.

По данным ТАСС, подозреваемые перевезены во Владикавказ для проведения следственных действий.

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