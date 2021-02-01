Пекин, , 08:36 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 58 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 1 февраля говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит 42 активных случая и ещё 16 носителей SARS-CoV-2 без симптомов. При этом 33 активных случая являются локальными (22 случая в провинции Хэйлунцзян, десять в провинции Цзилинь и один случай в провинции Хэбэй), остальные девять — ввозные.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 89 580.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4636.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 83 314 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Китае за сутки выявили 111 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.