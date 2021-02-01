Ханты-Мансийск, , 08:32 — REGNUM В Югре за сутки обнаружили ещё 182 носителя коронавируса. Об этом 1 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял также 182 случая.

Новые факты заражения отмечены в Сургуте — 46 случаев; в Нефтеюганском районе — 28; Югорске — 15; Нефтеюганске — 13; Урае — 12.

С начала пандемии в Югре зафиксировано 47 838 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 44 573 человека. За всё время пандемии скончались 668 пациентов с COVID-19.