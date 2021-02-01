Вильнюс, , 08:30 — REGNUM Вторая партия вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Moderna, в количестве 3600 доз вечером 31 января поступила из Бельгии в Литву. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба литовского минздрава.

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«Вакцина доставлена на склады Центра по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения (ESSC) и будет храниться при — 20 °C», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в течение недели 2400 доз данного препарата доставят в девять литовских муниципалитетов для прохождения первой фазы вакцинации, а еще 1200 доз будут использованы для вторичной вакцинации тех, кому уже ранее поставили первую дозу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов поставил себе прививку российской вакциной от COVID-19 «Спутник V».