Тбилиси, , 08:26 — REGNUM Три акции протеста с требованием отменить карантинные ограничения прошли в Грузии в течение 31 января. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По данным журналистов, члены движения «Единая молодежь для Грузии» пришли к зданию парламента страны в Тбилиси. Они принесли холодильник, на котором закрепили плакат с надписью: «Народ голодает». Около 100 человек пришли на акцию и потребовали отменить действующие карантинные ограничения, так как они не дают многим зарабатывать.

«Холодильник потерял свою функцию, и так почти в каждой семье. Поэтому моя просьба и призыв будут заключаться в том, чтобы открыть экономику. У них есть время до завтра, 1 февраля», — сказал журналистам один из участников протестной акции.

Другая акция, по информации журналистов агентства, прошла возле администрации правительства Грузии. Там протестующие также заявили, что нужно отменить карантинные ограничения.

Представители оппозиционных партий организовали акцию протеста также в Кутаиси. Активисты потребовали от властей отменить те ограничения, которые касаются развития экономики.

Напомним, ранее в правительстве Грузии объявили о постепенной отмене карантинных мер, действующих с 28 ноября 2020 года. 1 февраля снимается большинство ограничений по всей стране, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси. В этих городах действие карантинных мер продлили до 1 марта. Единственное ограничение, которое снимают с 1 февраля во всех городах — запрет открываться торговым центрам и непродовольственным магазинам.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузия возобновила регулярные международные авиарейсы по всем направлениям

Читайте развитие сюжета: Жители Грузии потребовали открыть границу с Россией и Арменией