Москва, , 08:30 — REGNUM Детские пособия, которые выплачивает Фонд социального страхования (ФСС), выросли в России с 1 февраля. Они проиндексированы на 4,9%.

Так, единовременное пособие при рождении ребенка составляет теперь 18 886,32 рубля, его вправе получить один из родителей либо опекун.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет по меньшей мере 7082,85 рубля, при этом максимальный размер этого пособия — 29 600,48 рубля. Эту выплату вправе получать лица, которые непосредственно ухаживают за ребёнком, в том числе отец, бабушка или другие родственники.

Кроме того, до 708,92 рубля увеличено единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. Его смогут получить женщины, обратившиеся в медучреждение до 12 недель беременности.

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