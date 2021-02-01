Бразилиа, , 08:24 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 27,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 27 756 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 9 204 731.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 559 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 224 504.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 8 027 042 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 58 462 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.