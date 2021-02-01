Москва, , 08:13 — REGNUM Третья неделя февраля в России для трудящихся граждан будет более продолжительной, чем обычно. Вместо пяти дней жителям страны придётся отработать шесть. Об этом напомнили в Роструде.

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Так, трудиться граждане страны будут с 15 по 20 февраля. Это связано с переносом празднования Дня защитника Отечества 23 февраля, который в 2021 году приходится на вторник, на субботу, 20 февраля. Отметим, что это будет единственная в этом году шестидневная рабочая неделя.

При этом День защитника Отечества сократит следующую рабочую неделю до трёх дней — с 24 по 26 февраля. Согласно подготовленному Минтрудом России календарю, выходными днями станут 21, 22 по 23 февраля.

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Напомним, в марте жителей России также ждёт сокращённая рабочая неделя — с 9 по 12 марта. По случаю Международного женского дня отдыхать российские граждане будет с 6 по 8 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2021 году трудящихся в России ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная.