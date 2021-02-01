Чита, , 07:56 — REGNUM В Забайкальском крае первую часть прививки от коронавирусной инфекции получили 11 841 человек. Такие данные сегодня, 1 февраля, приводит пресс-служба правительства региона.

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Как пояснила вице-премьер правительства Забайкальского края Инна Щеглова, всего в Забайкалье поступило 21 392 дозы вакцины от коронавируса, прививки ставят в 35 пунктах вакцинации.

Среди тех, кого вакцинировали в первую очередь — работники медорганизаций (3 767 человек), образовательных учреждений (1585 человек), граждане, старше 60-ти лет (1 555 человек), люди с хроническими заболеваниями (2 056 человек) и другие.

В течение недели в Забайкалье должна поступить новая партия вакцины, её ориентировочный объем составит чуть более 5 тысяч вакцин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 1 февраля 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 34 642 человека, причём 627 из них обнаружили за выходные дни (30−31 января).

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