Кемерово, , 07:51 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 1 февраля, за прошедшие сутки выявлено 99 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 99 случаев, 30 января — 98 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 29, Кемерово — 21, Междуреченск — 16, Тайга — пять, Мыски — четыре, Белово — три, Осинники — три, Прокопьевск — три, Тисульский МР — три, Калтан — два, Киселевск — два, Беловский МР — два, Промышленновский МО — два, Ленинск-Кузнецкий — один, Кемеровский МО — один, Крапивинский МО — один, Новокузнецкий МР — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 174 пациента выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 29 542 случая заражения коронавирусом, 27 551 человек выздоровели, 522 скончались, медицинскую помощь получают 1469 пациентов с диагнозом COVID-19.