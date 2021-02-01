1 февраля 2021 | Время чтения меньше минуты

Москва, , 09:56 — REGNUM 31 января в Москве прошли протестные акции в поддержку блогера Алексея Навального.

Изначально местом сбора протестующих была назначена Лубянская площадь. В связи с этим полицией были огорожены главные улицы города и его центр. Однако, утром 31-го января точкой сбора были объявлены Сухаревская площадь и площадь у станции метро Красные ворота, что заставило сотрудников полиции менять дислокацию подразделений в максимально быстром темпе.

Затем митингующие вновь поменяли место сбора, отправившись на площадь Трех вокзалов. После этого протестующие сперва отправились к СИЗО, где находится Навальный, а затем снова вернулись на площадь Трех вокзалов, где было объявлено о завершении протестных акций на этот день.

В результате оперативное передвижение митингующих и следовавших за ними полицейских подразделений повлекло за собой нарушения работы транспортных коммуникаций города, нормальное функционирование которых было восстановлено к 19 часам вечера 31 января.