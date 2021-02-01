Москва, 1 февраля 2021, 09:56 — REGNUM 31 января в Москве прошли протестные акции в поддержку блогера Алексея Навального.

Пушкинская площадь. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Театральная площадь. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Омон у ЦУМа. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Пост полиции на Театральном проезде. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Вид на Лубянскую площадь, первоначальную точку митинга. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
На Рождественке. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Пост полиции на Трубной площади. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Опустевший центр Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Сухаревская площадь. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Сухаревская площадь. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Переход под Пушкинской площадью. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Сухаревская площадь. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Сухаревская площадь. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Сухаревская площадь. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Сухаревская площадь. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Сухаревская площадь. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Сухаревская площадь. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Сухаревская площадь. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Сухаревская площадь. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Сухаревская площадь. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Переход под Сухаревской площадью. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Козицкий переулок. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
В переходе под Сухаревской площадью. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Сухаревская площадь. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Протетсующие в переулках в районе Комсомольской. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Протетсующие в переулках в районе Комсомольской. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
На площадии Академика Сахарова у Арбитражного суда. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
На площадии Академика Сахарова. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
На площадии Академика Сахарова. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
На площадии Академика Сахарова. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM

Изначально местом сбора протестующих была назначена Лубянская площадь. В связи с этим полицией были огорожены главные улицы города и его центр. Однако, утром 31-го января точкой сбора были объявлены Сухаревская площадь и площадь у станции метро Красные ворота, что заставило сотрудников полиции менять дислокацию подразделений в максимально быстром темпе.

У площади Трех Вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
У площади Трех Вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Козицкий переулок. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
У площади Трех Вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Полицейские автобусы и автозаки на Площади Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Козицкий переулок. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM

Затем митингующие вновь поменяли место сбора, отправившись на площадь Трех вокзалов. После этого протестующие сперва отправились к СИЗО, где находится Навальный, а затем снова вернулись на площадь Трех вокзалов, где было объявлено о завершении протестных акций на этот день.

Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Столешников переулок. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Площадь Трех вокзалов. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Петровка. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Театральная пл. Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM
Театральный проезд Митинг в Москве 31.01.21
© ИА REGNUM

В результате оперативное передвижение митингующих и следовавших за ними полицейских подразделений повлекло за собой нарушения работы транспортных коммуникаций города, нормальное функционирование которых было восстановлено к 19 часам вечера 31 января.