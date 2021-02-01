Южно-Сахалинск, , 07:44 — REGNUM Власти Сахалина намерены уже в марте возобновить субсидируемые авиарейсы из Охи в Хабаровск, которые были приостановлены в 2020 году из пандемии коронавируса. Стоимость билета, как и прежде, в одну сторону не будет превышать шести тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Приостановка авиаперевозок позволила, по мнению местных властей, значительно уменьшить распространение коронавирусной инфекции в регионе. Все авиаперевозки в пандемию осуществлялись через Южно-Сахалинск.

«Теперь постепенно возвращаемся к прежнему образу жизни. Этого уже давно ждут жители Охинского района. Прямое сообщение с материком для них очень важно», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалина Валерий Спиченко.

Летать по маршруту Оха — Хабаровск и обратно самолёты будут не менее трёх раз в неделю. Также прорабатывается вопрос о возобновлении авиаперевозок из Ноглик и Шахтёрска в Хабаровск.

Как сообщало ИА REGNUM, после заявления «Аэрофлота» о приостановке продажи субсидируемых авиабилетов для дальневосточников, правительством РФ было принято решение выделить дополнительно пять млрд рублей на эти цели. Планируется, что бронь на дешёвые билеты с Дальнего Востока и обратно будет открыта уже в феврале.