Оренбург, , 07:42 — REGNUM В Оренбурге 38-летний местный житель оформил кредиты на 1 млн рублей и перевел деньги мошенникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, мужчине позвонил неизвестный. Который представился сотрудником банка и проинформировал о том, что на оренбуржца пытаются оформить кредит. Для предотвращения мошеннических действий звонивший рекомендовал самостоятельно оформить кредит и перевести все деньги на резервный счет для сохранности.

Мужчина оформил два кредита на общую сумму 1, 090 млн рублей, обналичил денежные средства и внес через банкомат на указанные «сотрудником банка» счета. После проделанных операций оренбужцев связался с банком, где ему заявили, что никаких резервных счетов не существует, а мужчина стал жертвой мошенников.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Полиция в очередной раз предупреждает население о том, что информацию о финансовых операциях необходимо проверять непосредственно в банках и не доверять сообщениям, которые поступают от неизвестных по телефону.

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