Абакан, , 07:41 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в правительстве республики.

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Всего в Хакасии по состоянию на 1 февраля выявлено 20 447 носителей коронавируса. Выздоровели 18 892 человека, в том числе 41 — за последние сутки.

Напомним, 31 января в Хакасии было подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 83 человека.

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