Турочакский район, Алтай, , 07:09 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлен всего один новый случай заражения коронавирусом. В предыдущие два дня суточный прирост превышал 30 новых носителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз подтвердился у жителя Турочакского района. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 15 462 случаев. Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 14 724 человека, в том числе 32 за последние сутки.

«Ранее в регионе зарегистрировано 183 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 167 — от COVID-19, 16 — от иных причин», — добавили в оперштабе.