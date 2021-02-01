Ульяновск, , 07:08 — REGNUM Ульяновские и самарские власти окажут финансовую помощь семьям погибшим и пострадавшим в дорожно-транспортной происшествии в Самарской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

31 января в Ульяновской области прошёл траур по жертвам крупного ДТП, которое произошло 29 января в Самарской области. Жертвами аварии стали жители Ульяновской области, в связи с чем губернатор Сергей Морозов поручил оказать финансовую поддержку пострадавшим и семьям погибших. По его словам, родственники погибших в автокатастрофе получат по 1 млн рублей, пострадавшим выплатят «по 100, 200 тыс. рублей для решения неотложных вопросов».

Накануне Сергей Морозов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетили пострадавших в аварии в Сызранской центральной городской больнице. Главы регионов приняли решение «синхронизировать меры социальной поддержки семьям погибших и пострадавшим», говорится в сообщении

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 29 января на федеральной трассе М-5 «Урал». По предварительным данным, грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения по пути в Сызрань, его занесло, и он столкнулся с микроавтобусом, который вез пассажиров из Сызрани в Ульяновскую область. На месте ДТП погибли 11 человек, ещё 15 получили ранения. Позднее в больнице скончался ещё один пострадавший. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

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