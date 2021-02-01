Степанакерт, , 07:06 — REGNUM Четвёртый блочно-модульный городок, предназначенный для размещения российских миротворцев возвели специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России в Нагорном Карабахе. Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Городок возвели в кратчайшие сроки в населённом пункте Хачмач, здесь будут размещены 60 российских миротворцев. В комплектацию блочно-модульного городка входят жилые помещения, спортзал, офицерский дом, баня, медпункт, комната досуга, штаб и канцелярия, кладовая имущества, столовая, кухня, санитарные модули, комната для хранения оружия и инженерного оборудования и ряд других модулей. Здесь есть всё необходимое для комфортного проживания, в том числе бытовая техника.

Предыдущие три блочно-модульных городка были построены в Степанакерте и в населенных пунктах Гетаван и Каракенд. В них размещены 400 российских миротворцев. Всего к апреля в Нагорном Карабахе запланировано построить 32 современных модульных городка для военнослужащих миротворческих сил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев вернулись из Армении более 110 беженцев.

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