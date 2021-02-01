Хабаровск, , 07:00 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв и министры краевого правительства 1 февраля стали донорами плазмы для лечения больных коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

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Дегтярёв — первый донор антиковидной плазмы, иммунитет которого сформирован после вакцинации. Плазма крови, которую он сдавал в ноябре 2020 года, была успешно перелита пациентке 10-й горбольницы, которая функционировала как ковидный госпиталь.

На 1 февраля переливание плазмы сделали 65 пациентам. В запасе краевой станции переливания крови имеется 420 лечебных доз антиковидной патогенинактивированной плазмы (84 литра) всех групп крови.

Применение плазмы показывает эффективность на начальном этапе лечения. Среди тех, кто сдал плазму с антителами, два донора уже завершили полный курс вакцинации в 2020 году.

Акцию по сдаче плазмы поддержали и игроки хоккейного клуба «Амур». Они приготовили небольшой сюрприз для хабаровчан, пришедших сдавать кровь и её компоненты — билеты на матч с новосибирской «Сибирью».

Почти 13 тыс. жителей Хабаровского края прошли вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области в 2020 году заготовлено почти две тысячи доз антиковидной донорской плазмы. По объёму регион занял седьмое место в России.