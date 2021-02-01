Новосибирск, , 06:47 — REGNUM В Центральный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении бывшего директора Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии» (ННИИТО) Михаила Садового. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщила пресс-служба суда.

«В Центральный районный суд города Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению Садового М.А. в совершении преступлений, предусмотренного ч. 4 ст. 160, п «а», «б» ч.4 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ», — говорится в сообщении.

Как сообщало и, экс-директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Михаил Садовой 13 февраля 2020 года был освобождён из колонии условно-досрочно, но тут же попал под новое уголовное дело о мошенничестве.

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