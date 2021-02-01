Тюмень, , 06:46 — REGNUM В Тюменской области привито от коронавируса вакциной «Спутник-V» около 10 человек, ещё столько же — в листе ожидания. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Тюменцы записываются на вакцинацию через портал госуслуг, по номеру телефона 122 или в поликлинике по месту жительства. Если вакцинация была ранее отложена до поставки вакцины, медики сами свяжутся с пациентом, чтобы перезаписать.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, в регион поступило 10 тысяч доз вакцины от коронавируса. До конца января регион получит ещё 17 тысяч доз, в феврале — 47 тысяч. В Тюменской области развёрнуто 35 пунктов для вакцинации от коронавируса.

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