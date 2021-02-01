Чебоксары, , 06:45 — REGNUM В Чувашии задержали уроженца Забайкальского края, которого подозревают в подготовке провокации на несогласованной публичной акции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

31 января полиция задержала 21-летнего парня. Правоохранители считают, что в одном из мессенджеров он опубликовал аудиозапись о том, что планирует координировать действия «собравшихся и противодействовать законным требованиям сотрудников полиции».

В МВД по Чувашии уточняют, что речь идёт о несанкционированном мероприятии 31 января в Чебоксарах. Задержанный является уроженцем Забайкальского края. По данным полиции, ранее он привлекался к административной ответственности по статье 20.3.1. КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах задержаны 32 участника несанкционированной публичной акции, в ходе которой полиция предупреждала граждан о недопустимости участия в незаконном мероприятии. По оценке правоохранителей, в ней приняли участие 50 человек.

Читайте также:В Чувашии начали штрафовать участников незаконной акции

Напомним, ранее в Чувашии за участие в несогласованном публичном мероприятии, которое состоялось 23 января, решением суда на 10 тыс. рублей оштрафована 24-летняя девушка. В суде также рассматриваются другие административные дела.

Накануне акции прокуратура Чувашии предостерегала о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях, в том числе письменное уведомление было подготовлено в адрес 15 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чебоксарах задержали более 30 участников несанкционированной акции