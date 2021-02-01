Владивосток, , 06:49 — REGNUM В Приморье от коронавируса привились уже более 6,5 тыс. человек. Вакцина поступила практически во все районы края, кроме девяти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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1 февраля вакцину получит Пограничный округ, во вторник — Кавалеровский, Ольгинский и Шкотовский районы, Чугуевский округ, в среду — Лазовский и Ханкайский округа, в пятницу — Надеждинский район и Тернейский округ.

Контролировать вакцинацию губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал глав муниципалитетов.

Всего в регионе развернуты 34 прививочных пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области продолжается кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса. На 1 февраля привились уже 1309 человек.