Кемерово, , 06:37 — REGNUM В Кемерове в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом сообщило министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.

«Обращаем внимание хозяйствующих субъектов на необходимость выполнения согласованных в установленном порядке мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий», — говорится в официальном сообщении.

Предприятиям города рекомендовали сократить выбросы согласно объявленной степени опасности с 12:00 сегодня, 1 февраля, до 18:00 вторника, 2 февраля.