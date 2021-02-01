Чебоксары, , 06:20 — REGNUM В Чувашии 31 января на несанкционированную акцию вышли около 50 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Место проведения незаконной акции в Чебоксарах было оцеплено силами полиции, которая оградила площадку по периметру и предупреждала граждан о недопустимости участия в несанкционированных акциях.

В ведомстве отмечают, что по итогам несогласованного публичного мероприятии в территориальные отделы полиции были доставлены 32 гражданина. По оценке правоохранителей, всего в ней приняли участие 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах за участие в несогласованном публичном мероприятии 23 января решением суда оштрафована на 10 тыс. рублей 24-летняя девушка. В МВД по Чувашии тогда отмечали, что в судах рассматриваются ещё несколько административных материалов, им грозит до 20 тыс. рублей штрафа, либо обязательные работы на срок до 40 часов.

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