Хух-Хото, Китай, , 06:07 — REGNUM Внутренняя Монголия на севере Китая вывела из нищеты 802 тыс. человек за последние пять лет, сообщает агентство Синьхуа.

По данным доклада о правительственной работе 2021 года, Внутренняя Монголия вычеркнула 57 уездов и 3681 деревню из списков нищих за прошедшие пять лет. Регион предпринял усилия по борьбе по обеспечению жильем бедного населения, а также по обеспечению его базовыми условиями для жизни, социализации и развития бизнеса.

Среднедушевой располагаемый доход населения бедных жителей Внутренней Монголии вырос с 3019 юаней ($468,5) в 2015 году до 13 159 юаней в 2020 году при среднегодовом темпе роста 34,2%.