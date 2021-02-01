Петропавловск-Камчатский, , 05:33 — REGNUM На Камчатке вакцинацию от коронавируса прошли уже 4875 человек. За 29 и 30 января были привиты ещё 527 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Жители Камчатки могут привиться в 18 пунктах в Петропавловске-Камчатском, в Вилючинске, в Палане и Усть-Большерецке, в Елизове и Елизовском районе. В ближайшие дни прививочные кабинеты будут открыты в Мильковском и Усть-Камчатском районах.

На этой неделе в край доставят ещё более пяти тыс. доз вакцины «Спутник V». До конца февраля ожидается поставка более 53 тыс. доз.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв с 1 февраля ввёл смягчение на смягчение ограничительных мер по коронавирусу.