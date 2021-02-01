Ханой, , 05:22 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили еще два случая передачи коронавирусной инфекции внутри страны, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Отмечается, что оба случая были выявлены в столице страны Ханое. Они ранее контактировали с уже известными пациентами с коронавирусной инфекцией. Всего во Вьетнаме с начала пандемии подтвердили 1819 случаев заражения SARS-CoV-2. Уже выздоровели 1457 пациентов, еще 35 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Вьетнаме выявили два очага распространения COVID-19. Один из них находился в провинции Хайзыонг, второй — в провинции Куангнинь. До этого в стране не фиксировали локальных случаев заражения коронавирусом почти два месяца.

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