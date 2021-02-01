Новосибирск, , 05:19 — REGNUM В незаконных акциях в Новосибирске, которые состоялись накануне, 31 января, участвовали 1300 человек. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

«31 января в городе Новосибирске проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 1300 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 154 гражданина», — говорится в официальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, СКР уже возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Новосибирска за «призывы к массовым беспорядкам».

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