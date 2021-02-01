Пекин, , 05:08 — REGNUM Китай заблокировал 18 489 незаконных вебсайтов в 2020 году и выдал предупреждение для 4551 сайта, сообщили в Киберпространственной администрации Китая (CAC).

Некоторые вебсайты были заблокированы за продвижение онлайн-игр или информации о знакомствах под видом онлайн-курсов, в то время как другие были наказаны за распространение незаконных материалов, включая порнографию и насилие.

Департаменты CAC в 2020 году также запустили серию кампаний по чистке киберпространства от платформ, продвигающих нелегальную деятельность, оказывающих негативное влияние на общество и содержащих вредную для детей информацию.