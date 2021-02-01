Куньмин, Китай, , 04:59 — REGNUM Доход на душу населения сельских жителей бедных районов провинции Юньнань на юго-западе Китая вырос на 9% в годовом исчислении за прошлый год, сообщает агентство Синьхуа.

Доход на душу населения в указанных районах достиг 11 470 тыс. юаней ($1826,74) в 2020 году. Среднедушевой доход сельских жителей в 88 бедных районах провинции достиг 3994 юаней в 2020 году, что на 11,5% выше, чем годом ранее, сообщила команда исследователей из Национального бюро статистики КНР.

Рост дохода эксперты связывают прежде всего с кампанией по искоренению нищеты. Согласно информации команды исследователей, все вышеописанное является результатом сбалансированных мер борьбы с эпидемией и социального развития.