Новосибирск, , 04:58 — REGNUM В отношении 27-летнего жителя Новосибирска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ — «Призывы к массовым беспорядкам». Об этом сообщает новосибирское региональное управление СКР.

По версии следствия, с 23 по 26 января 2021 года новосибирец в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал видеозапись, содержащую призывы к массовым беспорядкам и оказанию сопротивления сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста в Новосибирске 31 января 2021 года. Также, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч 2. ст. 280 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

В СКР уточнили, что подозреваемый задержан и заключёе под стражу. Расследование взято на личный контроль руководителем следственного управления.